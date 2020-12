Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ludwigshafen BAB 650 - Erneut Fahrzeug doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs

Neustadt/WeinstraßeNeustadt/Weinstraße (ots)

Fast doppelt so schnell wie erlaubt war am Donnerstag, den 17.12.2020, gegen 17:10 Uhr, ein 23-jähriger Motorradfahrer aus Frankenthal auf der BAB 650. Eine Zivilstreife der Autobahnpolizei Ruchheim, ausgerüstet mit einer geeichten Videomessanlage, wurde auf der BAB 650 auf den Motorradfahrer aufmerksam, der mit weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Eine Geschwindigkeitsmessung ergab eine Geschwindigkeit von 179 km/h bei erlaubten 90 km/h. Nach Abzug der Messtoleranz bleibt eine Nettogeschwindigkeit von 170 km/h und somit eine Überschreitung um satte 80 km/h. Den Fahrer erwartet nun das maximale Bußgeld für Geschwindigkeitsüberschreitungen, welches der Bußgeldkatalog für solche Fälle außerhalb geschlossener Ortschaften vorsieht. Dieses beträgt grundsätzlich 600 Euro und wird wegen der vorsätzlichen Begehungsweise auf 1200 Euro verdoppelt. Zudem droht ein dreimonatiges Fahrverbot. Nachdem gestern an der gleichen Örtlichkeit ein Pkw-Fahrer sogar mit einer noch höheren Geschwindigkeit gemessen wurde, wird die Autobahnpolizei künftig ein besonderes Augenmerk auf die dort gefahrenen Geschwindigkeiten legen.

