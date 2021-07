Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: PKW-Fahrer schwer verletzt

Übach-Palenberg-Scherpenseel (ots)

Am Mittwochabend (30. Juni) verunglückte ein 50 Jahre alter Mann mit seinem PKW und verletzte sich dabei schwer. Der Übach-Palenberger befuhr gegen 20 Uhr die Landstraße 225 aus Scherpenseel kommend in Fahrtrichtung Marienberg. Am Ortsausgang kam er im Bereich einer Fahrbahnverengung aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, stieß dort mit einer Warnbarke und im weiteren Verlauf mit einem Baum zusammen. Der 50-Jährige wurde zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell