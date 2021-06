Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: PKW-Aufbruch

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Dienstagnacht (29. Juni) gelang es einem unbekannten Täter, gegen 03.30 Uhr in einen PKW einzudringen, der in der Schadstraße abgestellt war. Aus dem Fahrzeug wurde eine Geldbörse gestohlen, in der sich unter anderem eine Kreditkarte befand. Mit dieser Karte wurde im Anschluss versucht, Geld zu transferieren. Dies gelang jedoch nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell