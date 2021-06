Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Krankenfahrstuhlfahrer verletzt sich schwer

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Am Dienstagnachmittag (29. Juni) befuhr ein 84-jähriger Heinsberger mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl gegen 15 Uhr die Parkstraße aus Fahrtrichtung Landstraße 227 in Richtung Boos-Fremery-Straße. In Höhe einer Fahrbahnverengung lenkte der Senior sein Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts und geriet mit dem abgesenkten Bordstein in Kontakt. Hierdurch stürzte der Mann und verletzte sich schwer. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

