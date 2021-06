Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Jugendliche bei Versuch eines Motorroller-Diebstahls gestellt

Hückelhoven (ots)

Zwei Jugendliche aus Hückelhoven versuchten am Montag (28. Juni), gegen 5 Uhr, einen Motorroller von einem Grundstück am Lippeweg zu entwenden. Als ein Zeuge sie bei der Tat entdeckte, flüchteten sie. Einer von ihnen entfernte sich auf einem Fahrrad, der andere ließ sein Fahrrad zurück und flüchtete fußläufig. Aufgrund der Personenbeschreibung durch den Zeugen konnten die hinzugerufenen Polizeibeamten den fußläufig Flüchtigen, in der Nähe des Tatortes aufgreifen. Der zweite Jugendliche konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Beide wurden nach der Anzeigenaufnahme durch die Polizeibeamten an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

