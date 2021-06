Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Werkzeuge aus Kleintransporter entwendet

Übach-Palenberg-Scherpenseel (ots)

An der Heerlener Straße verschafften sich Unbekannte zwischen 20 Uhr am Sonntag (27. Juni) und 9 Uhr am Montag (28. Juni) Zugriff auf einen parkenden Kleintransporter. Aus diesem entwendeten sie einen Montagekoffer inklusive Werkzeugen.

