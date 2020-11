Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Aufmerksamer Zeuge vertreibt Einbrecher

Polizei sucht weitere Hinweisgeber

SonsbeckSonsbeck (ots)

Am Sonntag gegen 18.10 Uhr versuchten Unbekannte, in ein Haus an der Pauenstraße einzudringen. Ein aufmerksamer Nachbar hörte zeitgleich Flüsterstimmen.

Als er diesen nachging, bemerkte er zwei maskierte Personen, welche sich am Haus des Nachbarn aufhielten.

Nachdem der Mann die Einbrecher anschrie, entfernten sich die Täter zu Fuß über die Felder. Polizeibeamte, die sofort eine Fahndung auslösten, konnten später feststellen, dass die Täter wohl nicht in das Haus eingedrungen waren.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell