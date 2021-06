Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Starkstromkabel gestohlen

Waldfeucht-Haaren (ots)

Personen gelangten auf bislang unbekannte Weise in ein im Bau befindliches Gebäude in der Straße An der Bellevue und entwendeten ein zirka 75 Meter langes Starkstromkabel. Die Tatzeit lag zwischen dem 28. Juni (Montag), 14 Uhr, und dem 29. Juni (Dienstag), 6 Uhr.

