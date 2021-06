Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnung

Hückelhoven-Ratheim (ots)

In der Nacht von Montag (28. Juni) auf Dienstag (29. Juni) drangen Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Robert-Koch-Straße ein und entwendeten einen Tresor.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell