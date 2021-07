Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Taschen aus Fahrzeug entwendet

Wegberg-Dalheim (ots)

Unbekannte Personen drangen gewaltsam in einen PKW in der Straße Am Deutschen Eck ein und entwendeten aus dem Innenraum zwei Taschen und eine Geldbörse. Die Tatzeit lag am Mittwoch (30. Juni) zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr.

