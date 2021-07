Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: PKW-Fahrer kollidiert mit entgegenkommenden Fahrzeug und flüchtet

Geilenkirchen (ots)

Am Mittwoch, 30. Juni, gegen 13.45 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Wassenberger die Bundesstraße 56 aus Heinsberg kommend in Fahrtrichtung Übach-Palenberg. Unmittelbar hinter der Abfahrt Geilenkirchen-Tripsrath kam ein ihm entgegenkommender PKW aus bislang ungeklärter Ursache nach links von seinem Fahrstreifen ab, geriet in den Gegenverkehr und streifte hierbei den Citroen des Wassenbergers. Ohne anzuhalten, setzte der PKW-Fahrer seine Fahrt in Richtung Heinsberg fort und fuhr auf die Bundesautobahn 46 in Fahrtrichtung Düsseldorf. Der Fahrer war zirka 40 bis 50 Jahre alt und hatte eine schmale Statur. Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zu seiner Identität beziehungsweise seiner Fahrweise machen oder ist hierdurch selbst gefährdet worden? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem gibt es auch die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell