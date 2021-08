Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in Gartenhaus

Kamp-Bornhofen (ots)

In der Zeit vom Donnerstag, den 12.08.2021 bis Dienstag, den 17.08.2021 kam es in einer befriedeten Gartenparzelle im Friedhofsweg in Kamp-Bornhofen zu einem Einbruch in ein Gartenhaus, bei welchem elektronische Gartengeräte von nicht unerheblichen Werten entwendet worden sind. Im gleichen Tatzeitraum wurde in einer, an den genannten Garten, angrenzenden Parzelle ein weiteres Gartenhaus angegangen. In diesem Fall blieb es beim Versuch. Auf Grund der zeitlichen und räumlichen Nähe wird derzeit von einem Tatzusammenhang ausgegangen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der Tel.: 06771 / 9327-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell