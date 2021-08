Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von Informationsmaterial aus Schilderhäuschen in Maroth

Montabaur (ots)

Unbekannte-/r Täter-/in schraubte in Maroth in der Waldseestraße im Zeitraum vom 15.07.2021 - 20.07.2021 zunächst die in einem sogenannten Schilderhäuschen unmittelbar am Schild befestigte, heimatkundliche Infotafel ab und entwendete diese anschließend. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200,00 EUR. Bei Hinweisen bitte an die zuständige Polizei in Montabaur wenden.

