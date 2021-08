Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Flucht vor Verkehrskontrolle ***Zeugen gesucht***

Diez, Grenzweg (ots)

Am Samstag, 14.08.2021, 03:30 Uhr, führten Beamte der PI Diez Verkehrskontrollen in der Limburger Straße durch. Als ein aus Richtung Grenzweg kommender Fahrzeugführer dies erkannte, flüchtete dieser. Der Fahrzeugführer und sein Beifahrer sprangen aus dem rollenden Pkw und entfernten sich fußläufig. In dem Pkw konnten weitere Personen festgestellt werden. Im Rahmen einer Fahrzeugdurchsuchung wurden Betäubungsmittel aufgefunden. Der Pkw wurde sichergestellt.

