Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210215-2: Bewohner durch Einbrecher geweckt - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein kindlicher Einbrecher stand nachts im Schlafzimmer eines 36-Jährigen. Die Polizei sucht Zeugen.

Samstagmorgen (13. Februar) öffnete ein Einbrecher gegen 03:50 Uhr die Schlafzimmertür eines 36-Jährigen in einem Haus in der Straße "Im Weidenbach". Der 36-Jährige wachte auf und machte sich lautstark bemerkbar. Der Einbrecher flüchtete. Der 36-Jährige konnte beobachten, dass der Täter über einen angrenzenden REWE-Parkplatz in Richtung Sinnersdorfer Straße davonlief.

Hinzugerufene Polizisten stellten fest, dass der Einbrecher über das Kellerfenster im Garten in das Haus geklettert war. Im Ess- und Wohnzimmer waren sämtliche Schränke und Schubladen geöffnet. Die Handtaschen einer Bewohnerin lagen verteilt auf dem Fußboden. Ob der Täter Beute machte, ist derzeit unklar.

Die Polizei ist auf der Suche nach einem etwa 160 Zentimeter großen Jungen, der kurze dunkle Haare hatte und eine dunkle Daunenjacke trug. Auffällig war eine umgehängte Tasche.

Hinweise nimmt in der Sache das Kriminalkommissariat 13 in Hürth unter 02233 52-0 telefonisch entgegen.

Wo Einbrecher in der vergangenen Wochen kreisweit aktiv waren, das sehen Sie im Internet im Wohnungseinbruchsradar der Polizei: https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/wohnungseinbruchradar. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell