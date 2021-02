Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210215-1: Getränkeautomat aufgebrochen - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei Täter flüchteten Sonntagmorgen (14. Februar) nach dem Diebstahl im Gebäude eines Getränkevertriebes.

Gegen 02:30 Uhr lösten zwei Täter einen Alarm aus, als sie in eine Halle auf der Europaallee eindrangen. Die Videoüberwachung eines Sicherheitsdienstes zeichnete die Bewegungen der beiden Einbrecher im Außenbereich des Getränkevertriebes auf. Vor Eintreffen der Beamten flüchteten die Männer durch ein Loch im Außenzaun zur Europaallee hin. Sie hatten zuvor gewaltsam einen Getränkeautomaten im Aufenthaltsraum geöffnet und stahlen eine unbekannte Menge an Bargeld. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Tätern geben können wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen unter Telefon 02233 52-0. (bb)

