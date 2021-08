Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ***Zeugen gesucht***

65623 Hahnstätten, B 54 (ots)

Am Sonntag, 16.08.2021, gegen 00:00 Uhr, ereignete sich auf der B 54, Hahnstätten in Fahrtrichtung Niederneisen, in einer langgezogenen Linkskurve, ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher ließ den total beschädigten Pkw am Unfallort zurück und entfernte sich unerlaubt. Es entstand Fremd-/Eigenschaden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

