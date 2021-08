Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Strohballen in Brand gesetzt - Kripo sucht Zeugen

Grevenbroich (ots)

Am Mittwochabend (11.08.), gegen 21:45 Uhr, entzündeten derzeit noch Unbekannte mehrere Strohballen an der Straße "Am Rittergut" in Grevenbroich-Noithausen. Die Örtlichkeit liegt auf einem Feld zwischen der Bundesautobahn 46 und der Straße "Am Heiland".

Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Ob es sich um fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung handelt, ist derzeit Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

Die Polizei sucht nun Zeugen und wendet sich an die Bevölkerung: Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kommissariat 11 in Verbindung zu setzen (Telefonnummer 02131 300-0).

