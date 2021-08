Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Duo verprügelt Jugendlichen und stiehlt sein Handy

Neuss (ots)

Ein 14-Jähriger erstattete am Mittwochnachmittag (11.08.) Anzeige bei der Polizei. Er schilderte, gegen 14 Uhr, von Jugendlichen am Basketballplatz an der Karl-Arnold-Straße nach einer verbalen Auseinandersetzung durch Schläge und Tritte traktiert worden zu sein. Als die zwei Unbekannten von ihm abließen und in Richtung Bahnhof weg gingen, habe er bemerkt, dass mit den Tätern auch sein Smartphone der Marke "Huawei" verschwunden sei.

Das Duo beschrieben der 14-Jährige und ein weiterer Zeuge wie folgt: Die männlichen Jugendlichen waren etwa 17 oder 18 Jahre alt. Einer der Jungen hatte kurze, dunkle Haare und war bekleidet mit einem weißen Oberteil der Marke "Lacoste" sowie einer weißen, langen Hose. Er führte eine Umhängetasche mit. Sein Begleiter soll eine schwarze Kappe, ein graues T-Shirt, und eine lange Hose getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 21 der Polizei im Rhein-Kreis Neuss hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche weitere Zeugen der Tat und andere Personen, die Hinweise auf die Identität der Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

