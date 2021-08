Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrzeugführer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Rommerskirchen (ots)

Ein 57-jähriger Mann aus Dormagen befuhr mit seinem PKW am heutigen Tage, gegen 17.00 Uhr, die Bundesstrasse 477 in Richtung Anstel. Kurz vor dem dortigen Kreisverkehr kam der Mann aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und kam im angrenzenden Grünstreifen zum Stillstand. Der Dormagener konnte sich nicht selbstständig aus dem PKW befreien, so dass die Feuerwehr zur Bergung angefordert wurde. Er wurde mit leichten Verletzungen mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Das Fahrzeug wurde nach erfolgter Unfallaufnahme durch einen Abschleppdienst geborgen. Die Ursache des Unfalles ist bisher nicht bekannt und sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Während der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle zwischen der Landstraße 69 und dem Kreisverkehr gesperrt und der Verkehr abgeleitet. Die Sperrung wurde gegen 19.15 Uhr aufgehoben. Zeugen werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat unter 02131-3000 in Verbindung zu setzen. (Pla.)

