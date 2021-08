Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zeugin nach Fahrradunfall "Am Kaulacker" gesucht

Neuss (ots)

Am Dienstag (03.08.), gegen 15:30 Uhr, ereignete sich ein Unfall mit einem Radfahrer auf der Straße "Am Kaulacker". Bei dem Unfall kollidierte ein Radfahrer mit einem parkenden Auto und verletzte sich beim anschließenden Sturz. Im Zuge weiterer Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Beteiligung einer weiteren Person an dem Unfallgeschehen. Eine Zeugin, die erste Hilfe leistete und in einer Apotheke Verbandsmaterial besorgte, wird dringend gesucht. Sie kann möglicherweise wichtige Hinweise zum Unfallgeschehen geben. Das ermittelnde Verkehrskommissariat, ist unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu erreichen.

