Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Jugendliche beschädigen Wahlplakate

Ludwigshafen-Oggersheim (ots)

In Oggersheim kam es in der Nacht zum 14.03.2021 zu zwei Sachbeschädigungen an Wahlplakaten. Zum einen wurden gegen 01:45 Uhr in der Mannheimer Straße zwei brennende FDP Wahlplakate und zum anderen gegen 04:12 Uhr zwei beschädigte CDU Wahlplakate am Hans-Warsch-Platz gemeldet.

In beiden Fällen konnten im Rahmen umgehender Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei, jeweils zwei jugendliche Tatverdächtige festgestellt werden. Ermittlungen, ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, dauern noch an. Die jugendlichen Tatverdächtigen der Sachbeschädigung am Hans-Warsch-Platz wurden durch die Polizei an die Eltern übergeben.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de Kontakt aufzunehmen.

