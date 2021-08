Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte trieben ihr Unwesen - Schieben Sie Einbrechern einen "Riegel vor" und lassen Sie sich von Experten der Polizei beraten

Neuss; Jüchen (ots)

Am Montag (09.08.) stellte, gegen 9:30 Uhr, eine aufmerksame Anwohnerin ein eingeschlagenes Fenster an einem Einfamilienhaus an der Straße "Glockhammer" in Neuss fest. Art und Umfang der Beute ist noch unbekannt.

An der Siegmund-Blanckertz-Straße in Jüchen ließen Einbrecher womöglich durch eine Alarmanlage von einem weiteren Handeln ab. In der Zeit von Freitag (30.07.) bis Montag (02.08.) gingen Unbekannte gewaltsam ein Fenster an, wodurch möglicherweise ein akustischer Alarm ausgelöst wurde.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer verdächtige Beobachtungen an den oben genannten Tatorten gemacht hat oder sachdienliche Hinweise an die Polizei melden möchte, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 beim Kommissariat 14.

Einbruchshemmende Technik an Türen und Fenstern erschwert Tätern die Arbeit und führt nicht selten dazu, dass Diebe von ihrem Vorhaben ablassen. Ein Einbruch geschieht innerhalb von nur wenigen Minuten. Mit jeder Sekunde, die die Täter investieren müssen, um Sicherungsmechanismen zu überwinden, steigt ihr Entdeckungsrisiko. Schieben Sie Einbrechern den sprichwörtlichen "Riegel vor!". Lassen Sie sich kostenlos und herstellerneutral von den Experten der Polizei zu den Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes beraten (Telefon: 02131 300-0). Informationen finden Sie auf der Internetseite der Polizei https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell