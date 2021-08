Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kollision im Kreuzungsbereich - Zwei Personen verletzt

Kaarst (ots)

Am Dienstagvormittag (10.08.), gegen 11:12 Uhr, nahmen Beamte der Wache Kaarst einen Unfall an der Kreuzung Kaarster Buscherhöfe / Niederdonker Straße auf. Dort hatte zuvor eine Seniorin mit einem Ford versucht, links in die vorfahrtberechtigte Niederdonker Straße einzubiegen. An der Einmündung schaute sie, nach ersten Erkenntnissen der Polizei, nur nach rechts, übersah offenbar den von links kommenden Smart und kollidierte mit ihm. Beide Fahrzeugführer stiegen verletzt aus ihren Autos. Den 82-jährige Fahrer des Smart brachten Rettungskräfte schließlich in ein Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Die Polizei sperrte die Unfallstelle etwa eine Stunde. Nachdem die Beamten den Unfall komplett aufgenommen hatten und die Fahrzeuge abgeschleppt waren, konnte die Kreuzung wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell