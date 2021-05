Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

FW-LFVSH: S P E R R F R I S T : 28.5.2021, 16:30 Uhr 255.000 Euro schweres Zukunftskonzept für den Neustart der Jugendfeuerweh-ren nach der Pandemie

Kiel (ots)

Die Jugendfeuerwehr Schleswig-Holstein ist durch Corona ebenso herausgefordert wie andere Organisationen und Strukturen. Der hoffentlich in naher Zukunft bevorstehende Neustart des Ausbildungs- und Dienstbetriebes der 445 Jugendfeuerwehren des Landes soll durch ein 255.000 Euro schweres Zukunftskonzept neuen Schwung bringen. Das Land fördert die Maßnahmen mit insgesamt rund 230.000 Euro. Erste Bausteine dazu wurden nun fertig und heute (28. Mai 2021) an die Ver-antwortlichen übergeben.

In der verbandseigenen Bildungsstätte "Jugendfeuerwehrzentrum gGmbh" in Rendsburg übergab Innenstaatssekretärin Kristina Herbst an Landesbrandmeister Frank Homrich und Landes-Jugendfeuerwehrwart Sascha Keßler in einer ersten Charge Ausbildungs- und Ausrüstungsgegenstände im Wert von rund 120.000 Eu-ro.

Darunter befinden sich zwei luftgetragene Zelte und eine Feuerlöscher-Trainingsanlage für den Ausbildungsbetrieb. Darüber hinaus erhalten alle rund 10.500 JF-Mitglieder und ihre rund 3500 Betreuer*innen als Motivationsgeschenk je eine gravierte Edelstahl-Trinkflasche, die sie auf Ausfahrten, Zeltlagern und Wett-bewerben begleiten soll. "Hierdurch wollen wir auch die teilweise eingeschlafene bzw. überlagerte Begeisterung für die Jugendfeuerwehr wieder erwecken. Mit dem Alltagsgegenstand "Trinkflasche" kann diese Begeisterung sichtbar nach außen getragen - auch außerhalb des Jugendfeuerwehr-Dienstes", sagt Landesbrand-meister Frank Homrich.

Ein Kernpunkt der Jugendfeuerwehrarbeit ist das Wettbewerbswesen. Dieses soll im Rahmen des Projektes überarbeitet und auch digitalisiert werden. Die teilneh-menden Wehren werden dadurch mit Formalien entlastet und Prozesse werden be-schleunigt. Für die Entwicklung einer zeitgemäßen Melde- und Auswerteplattform in digitaler Form sind 35.000 Euro eingeplant. Innenstaatssekretärin Kristina Herbst gab nun den Startschuss für die Umsetzung.

"Im Bundeswettbewerb, dem CTIF-Wettkampf oder auch der Leistungsspangenab-nahme werden die Jugendlichen fit gemacht für ihren späteren Dient in den Ein-satzabteilungen der Feuerwehren. Daher leisten wir mit dieser Investition einen wertvollen Baustein, um auch in Zukunft ausreichend gut ausgebildete junge Men-schen in die Einsatzabteilungen der Feuerwehren übernehmen zu können", so die Innen-Staatssekretärin.

Gerade erst neugewählt im Amt konnte Landes-Jugendfeuerwehrwart Sascha Keß-ler sich riesig freuen, dankte dem Land Schleswig-Holstein und kündigte weitere Bausteine des Konzeptes an, für die bereits Förderzusagen vorliegen, so z.B. Kom-munikations- und Medientechnik für die Ausbildung und ein Zugfahrzeug für tech-nisches Equipment der Landes-Jugendfeuerwehr.

"Durch die Anschaffung eines Zugfahrzeuges, mit dem auch ein Personentransport möglich ist, werden langfristig Reisekosten reduziert. Zudem müssen dann keine Ehrenamtlichen mehr den vorhandenen Transportanhänger im Jugendfeuerwehr-zentrum mit ihren Privatfahrzeugen ziehen, wenn sie bei uns Equipment ausleihen. Aufgrund der Größe des Anhängers war dies oft schwierig und nur mit erheblichem finanziellem und organisatorischem Mehraufwand umzusetzen", so Keßler.

Rückfragen beantwortet Ihnen gerne Torben Benthien, Bildungsreferent, unter der Nummer 01516 / 1473591

Hinweis an die Medien: Fotos der Veranstaltung werden wir Ihnen heute am späten Nachmittag nach der Übergabe auf diesem Wege zur Verfügung stellen.

Original-Content von: Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell