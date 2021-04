Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Computerspieleladen in Delmenhorst ++ Festnahme eines Tatverdächtigen ++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Delmenhorst wurden am Dienstag, 20. April 2021, 03:40 Uhr, von dem Inhaber eines Computerspieleladens in der 'Lange Straße' in Delmenhorst alarmiert. Dieser hatte aus seinem Geschäft laute Geräusche wahrgenommen.

Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten eine gewaltsam geöffnete Tür zum Geschäft fest. In dem Computerspieleladen wurde das Fehlen von Bargeld, einem Fernseher und diversen Spielkonsolen festgestellt.

Während der Fahndung konnte eine Person von den Beamten gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei ihm handelte es sich um einen 40-Jährigen aus Delmenhorst, bei dem ein Teil des Diebesgutes aufgefunden wurde.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der 40-jährige Mann im Laufe des Dienstages nach Hause entlassen.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell