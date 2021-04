Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Reifen eines Transporters in Nordenham zerstochen ++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 16. April 2020, 13:00 Uhr, bis Montag, den 19. April 2020, 06:30 Uhr, zerstachen unbekannte Täter zwei Reifen eines weißen Transporters.

Der Transporter war im genannten Zeitraum auf einem öffentlichen Parkplatz in der Straße " An der Gate" in Nordenham abgestellt.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/9981-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell