Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Eigentümer von Schlüsselbund gesucht

Bild-Infos

Download

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 18. April 2021, gegen 13:30 Uhr, wurde ein Schlüsselbund an den Ahlhorner Fischteichen gefunden und bei der Autobahnpolizei Ahlhorn abgegeben. Unter anderem ist ein Kraftfahrzeugschlüssel des Herstellers Hyundai Bestandteil des Schlüsselbunds.

Wer Hinweise zum Eigentümer geben kann, wird gebeten, sich unter 04435/9316-115 mit der Autobahnpolizei in Verbindung zu setzen. Der Schlüssel wird am Ende der Woche an ein Fundbüro übergeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell