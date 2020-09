POL-OH: Unfallmeldung - Polizei sucht Zeugen

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsunfallflucht - Wer hat etwas gesehen?

Hofbieber - Am Montag (14.09.), zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr, wurde in Hofbieber, auf dem Parkplatz vor der Turnhalle an der Langenbieberer Straße, der geparkte blaue VW Passat einer Dipperzerin beschädigt.

Der oder die bislang unbekannte Verursacher/-in beschädigte mit ihrem vermutlich weißen Fahrzeug, mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken, die hintere rechte Fahrzeugecke des Passats und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hilders unter Tel.: 06681 / 96120 zu melden.

