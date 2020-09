Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Vogelsbergkreis (ots)

Geparktes Auto beschädigt

Alsfeld - Am Sonntag (13.09.), gegen 12:20 Uhr, parkte ein 28 Jahre alter Autofahrer aus Grebenau seinen schwarzen Saab auf dem Parkplatz eines Fast-Foord-Restaurantes an der Pfefferhöhe in Alsfeld. Als er nach 15 Minuten zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der vorderen linken Stoßstangenecke fest.

Vermutlich hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer das Fahrzeug gestreift und verließ dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 300 EUR zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Homberg - Am Dienstag (15.09.), gegen 14:40 Uhr, stellte eine 50 Jahre alter Autofahrerin aus Homberg ihren schwarzen Opel Astra auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Ohmstraße 6 in Ober-Ofleiden ab. Als sie nach 20 Minuten zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Delle in der Beifahrertür fest.

Vermutlich hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gestreift und verließ dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 500 EUR zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

