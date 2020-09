Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Holzgerlingen, Tel 07031 41604-0, sucht den Fahrzeuglenker eines dunkelblauen VW Passat Kombi, der am Donnerstag gegen 10:15 Uhr in der Olgastraße in Holzgerlingen auf einem Discounter-Parkplatz geparkt hatte. Eine 62-jährige Frau stieß beim Türöffnen gegen den VW Passat, wodurch dieser mutmaßlich an der Beifahrerseite beschädigt wurde. Anschließend setzte die Frau ihre Fahrt fort und meldete den Vorfall erst am Folgetag der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell