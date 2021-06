Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemeldung PK Elze

Hildesheim (ots)

pief. Am 14.06.2020 gegen 07:07 Uhr wurde im Rahmen einer Kontrolle am Bahnhof in Elze ein 18-jähriger rumänischer Staatsbürger in einem Audi mit belgischen Kennzeichen angetroffen. Eine Überprüfung ergab, dass gegen den 18-Jährigen ein internationaler Haftbefehl besteht. Das belgische Kennzeichen lag als entwendet ein. Weiterführende Ermittlungen ergaben, dass der PKW ebenfalls zwischen dem 13.06 und 14.06.2021 in Gerzen entwendet wurde. Die Kennzeichen und der PKW wurden sichergestellt. Der rumänische Staatsbürger wurde an die Justiz überstellt.

