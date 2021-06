Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeibeamter bei Widerstandshandlung verletzt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Sonntag, 13.06.2021, leistete ein Mann, dessen Identität bisher unbekannt ist, Widerstand gegen die Polizei. Ein Beamter wurde dadurch verletzt und ist vorerst dienstunfähig.

Bisherigen Ermittlungen zufolge steht der Mann im Verdacht, bereits in der Nacht zuvor mehrere Körperverletzungen im Bereich der Wollenweberstraße gegangen zu haben. Zu einer Anzeigenerstattung ist es in dieser Nacht nicht gekommen. Am Sonntagmorgen, gegen 01:50 Uhr, hielt sich die männliche Person erneut in der Wollenweberstraße auf und wurde von einer Zeugin erkannt. Als die daraufhin alarmierten Polizeibeamten die Personalien des Mannes feststellen wollten, ergriff dieser die Flucht. Nach einer kurzen Verfolgung konnte er am Hindenburgplatz eingeholt werden und leistete in der Folge erheblichen Widerstand. Erst durch die Unterstützung weiterer Polizeikräfte gelang es, die Person unter Kontrolle zu bringen. Ein Beamter erlitt dabei mehrere Prellungen und Schürfwunden, wodurch er nicht mehr dienstfähig ist.

Angaben zu seiner Person verweigerte der Mann. Zudem führte er keinerlei Personaldokumente mit sich. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten in seiner Kleidung Drogen, die beschlagnahmt wurden. Zur Durchführung weiterer Maßnahmen wurde die Person zur Dienststelle in die Schützenwiese verbracht.

Hier steigerte sich der Mann in einen psychischen Ausnahmezustand, weshalb die Polizei die Einweisung in ein Krankenhaus veranlasste. Dort ist der Mann gegenwärtig noch untergebracht.

Seine Identität ist immer noch unbekannt. Deren Feststellung sowie die Klärung der Vorfälle in der Wollenweberstraße in der Nacht zu Samstag, sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

