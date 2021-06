Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrssicherheitswoche des Polizeikommissariats Elze beendet - Polizei Elze setzt Geschwindigkeitskontrollen fort!

Hildesheim (ots)

Elze (bue) - Das Polizeikommissariat Elze führte in der Zeit vom 07.06.2021 bis zum 13.06.2021 die zweite Verkehrssicherheitswoche des Jahres durch. Unterstützung erhielten die Beamtinnen und Beamten bei ihren Kontrollmaßnahmen durch die Verfügungseinheit der PI Hildesheim, dem Landkreis Hildesheim, Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftspolizei aus Hannover und hinsichtlich der Motorradfahrer durch die für diese Kontrollen speziell geschulten Mitglieder der Krad Kontrollgruppe der Polizeidirektion Göttingen.

"Wir wollen die Raser erwischen, die in teilweise unverantwortlicher Art und Weise ihr und das Leben und die Gesundheit anderer gefährden. Die im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche erzielten Ergebnisse zeigen eindrucksvoll, wie wichtig und richtig die von uns durchgeführten Maßnahmen waren", so der Organisator der Verkehrssicherheitswoche, Polizeikommissar Julius Bütehorn.

Allein in dieser Kontrollwoche stellten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten 225 Verkehrsordnungswidrigkeiten fest. Der Spitzenreiter war ein Verkehrsteilnehmer mit gemessenen 120 km/h in einer 70er Zone. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro, zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot.

Neben den insgesamt 273 kontrollierten Kraftfahrzeugen wurde auch eine Vielzahl an Radfahrenden überprüft und hinsichtlich der Gefahren und des richtigen Verhaltens im Radverkehr aufgeklärt und sensibilisiert.

Einen kritischen Blick hatten die Beamtinnen und Beamten aber auch bei der Überwachung der Gurtpflicht, der widerrechtlichen Nutzung von Handys und anderer elektronischer Geräte während der Fahrt. Hier wurden neun Verfahren aufgrund von nicht angelegten Sicherheitsgurten, Handybenutzung während der Fahrt und abgelaufener Hauptuntersuchungs-Plaketten eingeleitet.

Darüber hinaus leitete die Polizei Elze Strafverfahren ein, weil drei Verkehrsteilnehmer mit fehlender Pflichtversicherung mit ihren Kraftfahrzeugen unterwegs waren und zwei weitere ihre Kennzeichen manipuliert hatten. Auf sie kommt nun ein Verfahren wegen Urkundenfälschung zu.

Die stationären und mobilen Kontrollen trafen bei der Mehrheit der kontrollierten Verkehrsteilnehmer auf Verständnis. Gerade im Hinblick auf die Zielrichtung der Kontrollen, der Reduzierung von Verkehrsunfällen mit schweren Personenschäden, traf die durchgeführte Verkehrssicherheitswoche auf eine positive Resonanz.

Überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit ist weiterhin eine der häufigsten Unfallursachen, insbesondere für folgenschwere Verkehrsunfälle. Die Polizei Elze wird auch in Zukunft die Geschwindigkeitskontrollen konsequent fortführen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell