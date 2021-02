Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Verdächtiger nach mehreren Autoaufbrüchen festgenommen+++Mutmaßlicher Räuber festgenommen+++Kontrollen im Rahmen "Sicheres" Gießen+++ Radfahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 03.02.2021:

Verdächtiger nach mehreren Autoaufbrüchen festgenommen+++Mutmaßlicher Räuber festgenommen+++Kontrollen im Rahmen "Sicheres" Gießen+++ Radfahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt

Gießen: Zeugenaufruf nach versuchtem Raub

Offenbar wegen eines leeren Geldbeutels ließ der Täter am Dienstag (02. Februar) von seinem Vorhaben in der Straße "Am Güterbahnhof" ab. Der Unbekannte forderte gegen 16.10 Uhr im Bereich einer Unterführung von einem 26 - Jährigen die Herausgabe von Bargeld. Als ihm das Opfer die leere Geldbörse zeigte, lief der Räuber, der ein Messer dabei hatte, weg. Der Unbekannte soll eine dunkle Jacke mit Fell und eine braune Hose getragen haben. Er ist etwa 1,80 Meter groß und sollzwischen 25 bis 30 Jahre alt sein. Er sah nach Angaben des Opfers südländisch aus. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter 0641/7006-2555.

Gießen: Autoaufbrecher festgenommen

Die Polizei hat nach mehrere PKW-Aufbrüchen in der Landmannstraße am Mittwoch zwei Tatverdächtige festgenommen. Gegen 02.00 Uhr meldete ein Anwohner zwei unbekannte verdächtige Personen, die offenbar aus dem Fahrzeug seines Nachbarns stiegen. Anschließend flüchtete das Duo auf Fahrrädern. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen nahmen die Ordnungshüter zwei 23-jährige Männer in der Fröbelstraße fest. Nach ersten Erkenntnissen haben der marokkanische und der staatenlose Asylbewerber die Scheiben von mindestens fünf Fahrzeugen am Tatort eingeschlagen. Anschließend durchsuchten sie die Fahrzeuge. Die Fahrräder, die offenbar entwendet waren, und weiteres Diebesgut stellten die Ermittler sicher. Das Duo wird noch einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an. Gibt es weitere Aufbrüche von Fahrzeugen in der Nähe zum Tatort? Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Mutmaßlicher Räuber festgenommen

Einen schnellen Fahndungserfolg konnte die Gießener Polizei am Mittwochmorgen in Gießen vermelden. Der Polizei ging ein 46 - Jähriger ins Netz. Der Verdächtige soll am Mittwoch, gegen 07.30 Uhr, einen Kiosk in der Pater-Delp-Straße ausgeraubt haben. Bei dem Raub wurde eine Verkäuferin mit einem Messer durch eine männliche Person bedroht. Der Täter flüchtete mit Bargeld und Zigaretten. Nach dem Anruf bei der Leitstelle der Polizei fahndeten sofort mehrere Streifen- und Zivilwagen der Polizei nach dem Mann. In der Nähe wurden die Beamten dann auch fündig und nahmen einen Mann, auf den die Beschreibung passte, fest. Die Ermittlungen bestätigten den ersten Verdacht. Offenbar hatte der polizeibekannte Mann den Raub zuvor begangen. Beweismittel wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Portemonnaie gestohlen

Beim Blutspenden in der Langhansstraße ließ eine 21-jährige Wettenbergerin am Dienstag (02. Februar) nur kurz ihr Portemonnaie auf einem Tisch liegen. Ein Unbekannter nutzte die Gelegenheit und entwendete es. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 17.45 und 18.00 Uhr. Wer hat den Diebstahl oder etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Pohlheim: Gartenhütte aufgebrochen

Unbekannte brachen am Dienstag zwischen 00.00 und 01.30 Uhr mehrere Gartenhütten und eine Lagerhalle im Bereich des Kleingartengeländes "Am Luh" in Garbenteich auf. Aus einer Parzelle stahlen sie eine Heckenschere, eine Werkzeugkiste, Verlängerungskabel und ein Aggregat. Die Ermittlungen zu weiterem Diebesgut laufen noch. Wer hat Dienstagfrüh in dem Kleingartengelände etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter 0641/7006-2555.

Pohlheim: Einbruch in Lagerhalle

In der Watzenborner Straße in Garbenteich brachen Unbekannte in eine Lagerhalle ein. Zwischen 21.10 Uhr am Montag (01. Februar) und 08.00 Uhr am Dienstag (02. Februar) schlugen sie zu und montierten aus einem Fahrzeug Teile ab. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Auseinandersetzung in der HEAE

Dienstagfrüh kam es gegen 07.00 Uhr zu Streitigkeiten in der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung in der Rödgener Straße. Daraufhin hielt der Sicherheitsdienst einen 23-jährigen Asylbewerber aus Algerien fest. Der 23-jährige löste sich aus dem Griff und versuchte den Sicherheitsdienst mit einem Messer anzugreifen. Der Angriff schlug glücklicherweise fehl und niemand wurde verletzt. Die Polizei nahm den algerischen Staatsangehörigen fest und nahm ihn mit zur Wache. Die Ermittlungen dauern an.

Gießen: Kontrollen "Sicheres Gießen"

Bei Kontrollen im Rahmen des Konzeptes "Sicheres Gießen" überprüften Polizisten 16 Personen und zehn Fahrzeuge. Die Ordnungshüter stoppten sie in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an verschiedenen Orten des Landkreises Gießen. In der Krofdorfer Straße erwischten sie gegen 20.00 Uhr einen 44-jährigen E-Scooter-Fahrer. Bei seiner Kontrolle roch er stark nach Marihuana. Bei der Durchsuchung des Rucksacks fanden die Ermittler über 65 Gramm Haschisch und über 16 Gramm Marihuana. Da er offenbar unter dem Einfluss von Marihuana stand, nahmen ihn die Ordnungshüter zwecks Blutprobenentnahme mit zur Wache. Nach Rücksprache mit einem Bereitschaftsstaatsanwalt durchsuchten die Beamten die Wohnung des Festgenommen. In der Strickjacke einer Bewohnerin stellten sie Haschisch und einen Joint fest und stellten es sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide wieder entlassen. Die Fahrt eines 62-jährigen Autofahrers am Dienstagabend mit der Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens. Er war gegen 19.15 Uhr in der Steinstraße in Gießen unterwegs. An seinem Fahrzeug war ein Heckspoiler am Kofferraum seines BMW montiert. Der Umbau war nicht zugelassen, so dass die Betriebserlaubnis erlosch. In der Rodheimer Straße in Heuchelheim stoppten die Kontrolleure gegen 19.40 Uhr eine 23-jährige Audi-Fahrerin. Bei ihrem Fahrzeug war ebenfalls die Betriebserlaubnis erloschen. An dem Audi befanden sich nicht zugelassene Felgen. Auf sie kommt nun ein Bußgeld zu.

Grünberg: Feuer in Lagerhalle

Zu einem Brand in einer Lagerhalle kam es am Mittwoch in der Straße "Schnepfenhain" in Queckborn. Ein Zeuge informierte den Rettungsdienst gegen 02.10 Uhr. Bei dem Brand entstand ein Schaden von mindestens 10.000 Euro. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen nicht vor. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Verkehrsunfälle:

Laubach: In Acker steckengeblieben

Ein zunächst Unbekannter befuhr am Dienstag (02.Februar) zwischen 07.30 Uhr und 10.05 Uhr einen geteerten Feldweg zwischen Laubach und der Kreisstraße 146. Vermutlich beim Wenden nutzte der Unbekannte eine Ackerfläche neben dem Feldweg, blieb mit seinem Fahrzeug stecken und entfernte sich zu Fuß. Das Fahrzeug blieb an der Unfallstelle zurück. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Die Ermittlungen führten zu einer 22-jährigen Frau aus dem Landkreis Celle. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Hungen: Zusammenstoß mit Wildschwein

Eine 64-jährige Frau aus Alsfeld befuhr am Dienstag (02.Februar) gegen 10.45 Uhr in einem Opel die Landstraße 3007 von Nonnenroth nach Hungen als plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß, den das Tier nicht überlebte. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 1.200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Auffahrunfall

Am Dienstag (02.Februar) gegen 17.30 Uhr befuhren ein 27-jähriger Mann aus Wetzlar in einem Ford und eine 29-jährige Frau aus Gießen in einem VW hintereinander den rechten Fahrstreifen der Marburger Straße in Richtung Nordanlage. Der Ford-Fahrer bremste plötzlich ab woraufhin die Gießenerin ebenfalls stark abbremste und nach links auswich. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Radfahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt

Ein Leichtverletzter sowie 1.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls von Dienstag (02.Februar) in der Altenburger Straße. Gegen 18.00 Uhr befuhr ein 42-jähriger Mann aus Reiskirchen die Altenburger Straße in Richtung Hangelsteinstraße. Dabei touchierte der Reiskirchener einen 16-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Der 42-Jährige war zum Zeitpunkt des Unfalls alkoholisiert unterwegs. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord.

Hungen: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Ein 52-jähriger Mann aus Hungen in einem Opel und ein 27-jähriger Mann aus Wölfersheim in einem Ford befuhren am Dienstag (02.Februar) gegen 14.10 Uhr hintereinander die Bundesstraße 289 von Wölfersheim nach Hungen. Am Kreisel zum Abzweig der Landstraße 3131 hielt der Opel-Fahrer an. Offenbar bemerkte der 27-Jährige den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf den Opel auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Linden: Unfallflucht in Leihgestern

Montagmittag (01.Februar) gegen 12.00 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter die Hauptstraße in Leihgestern in Richtung Watzenborn-Steinberg. Dabei touchierte der Unbekannte zunächst den Außenspiegel eines in Höhe der Hausnummer 46 geparkten Audi sowie in Höhe der Hausnummer 40 ein weiteres Fahrzeug an der linken Heckseite. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.000 Euro zu kümmern. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 52-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Grünberg: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr zwischen Freitag (29.Januar) und Montag (01.Februar) die Kreisstraße 151 von Harbach in Richtung Bundesstraße 49. Dabei kam der Unbekannte offenbar von der Fahrbahn ab und beschädigte die Schutzplanke. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 750 Euro zu kümmern. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen grauen Opel handeln. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Mini gestreift

Am Donnerstag (28.Januar) gegen 18.45 Uhr befuhr eine 24-jährige Frau in einem Mini die Hangelsteinstraße und beabsichtigte in die Marburger Straße einzubiegen. Ein bislang Unbekannter kam aus Richtung Gießen und streifte den Mini an der hinteren linken Seite. Der Unbekannte entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Bei dem unbekannten Fahrzeug könnte es sich um einen schwarzen Audi A6 handeln. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Sabine Richter Pressesprecherin

Jörg Reinemer Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell