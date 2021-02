Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Sachbeschädigung und Auseinandersetzung in der Asylunterkunft+++ Verkehrskontrollen mit einem Wert von 2,53 Promille+++ Schwierige Ermittlungen nach Konflikt in der Dammstraße

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 01.02.2021:

Gießen: Sachbeschädigung und Auseinandersetzung in der Asylunterkunft

In der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung in der Rödgener Straße kam es Samstagfrüh zu mehreren Einsätzen. Gegen 01.15 Uhr ging die ersten Meldung bei der Leitstelle ein. Eine 36-jährige Asylbewerberin aus Algerien hatte offenbar mehrere Hinweiszettel von der Wand abgerissen und angezündet. Das Feuer beschädigte den Fußboden leicht. Die Polizei ermittelt gegen die Frau wegen Sachbeschädigung. Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es gegen 02.30 Uhr. Ein 25-jähriger Algerier beschädigte mutmaßlich zwei Notausgangsleuchten und einen Feuerlöscher. Auch hier leiteten die Ordnungshüter ein Ermittlungsverfahren ein. Ein 43-jähriger Mann aus Syrien geriet gegen 03.15 Uhr mit drei Bewohnern der Asylunterkunft in Streit. In dessen Verlauf schlugen die aus Algerien und Marokko stammenden 18 bis 27-Jährigen den Syrier und verletzten ihn leicht. Trotz der Anwesenheit von mehreren Streifen blieb das Trio weiterhin sehr aggressiv. Die Polizei leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Körperverletzung ein und verwies die Verdächtigen aus der Asylunterkunft.

Linden: Haustür beschädigt

Unbekannte beschädigte im Mahrweg in Großen Linden vermutlich mit einem Stein die Haustür eines Einfamilienhauses. Der Bewohner stellte den Schaden am Samstag (30. Januar) gegen 23.30 Uhr fest. Hinweise bitte an die Polizeistation in Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Pohlheim: Mülltonnenbrand in Dorf-Güll

In der Straße "Elsternhorst" in Dorf-Güll zündeten am Samstag Unbekannt eine Mülltonne an. Gegen 13.40 Uhr ging der Notruf ein. Durch den Brand wurde die Papiertonne vollständig zerstört. Wer hat dort etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: Verkehrskontrollen mit einem Wert von 2,53 Promille

Mit einer Blutentnahme endete die Fahrt eines 30-Jährigen in der Lindenstraße. Polizisten kontrollierten den führerscheinlosen Fahrer am Freitag gegen 12.30 Uhr. Ein Atemalkoholtest zeigte 2,53 Promille an. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache. Im Rahmen der Ermittlungen stellten die Ordnungshüter eine weitere Fahrt im öffentlichen Verkehrsraum am Vortag fest. Die Beamten leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren ein. In der Philipp-Scheidemann-Straße fiel am Freitag gegen 14.20 Uhr einem Zeugen ziellos herumfahrender Fahrzeugführer, der offenbar auch Alkoholika trank, auf. Die Ermittlungen führten zu einem 71-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht bei dem Fahrer, unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein. Der Mann pustete 1,17 Promille. Die Ordnungshüter nahmen ihn mit zur Polizeiwache und stellten seinen Führerschein sicher. Offenbar unter berauschenden Mitteln war am Samstagmittag ein 26-jähriger Autofahrer im Straßenverkehr unterwegs. Polizisten erwischten den Frankfurter gegen 12.15 Uhr mit seinem PKW in der Ostanlage. Die Ergebnisse der Blutentnahme werden Aufschluss über seinen Drogenkonsum geben.

Landkreis Gießen: Betrüger verschafft sich Paypal-Zugangsdaten

Im Januar gelang es einem Betrüger Zugriff auf das Paypal-Konto eines über 90-jährigen Mannes zu bekommen. Er rief bei dem Senior an und erfragte dessen Zugangsdaten. Auf dem Konto hinterlegte der Unbekannte eine fremde Handynummer. Dadurch konnte er mehrere Einkäufe in Höhe von etwa 1.100 Euro machen. Das Opfer konnte glücklicherweise die Zahlung zurückbuchen. Die Polizei rät, niemals Zugangsdaten am Telefon zu übermitteln.

Gießen: Schwierige Ermittlungen nach Konflikt in der Dammstraße

Einen Konflikt zwischen mehreren Beteiligten unterschiedlicher Nationalitäten ist offenbar am Sonntag eskaliert. Gegen 01.30 Uhr gingen mehrere Notrufe wegen einer Auseinandersetzung und einem möglichen Unfall in der Dammstraße bei der Polizei ein. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass mehrere Personen zunächst in der Dammstraße/Nordanlage in Streit gerieten. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlugen ein 44-jähriger Libanese und ein 23-jährigen Iraker mit Schlagstöcken aufeinander ein. Eine weitere bislang unbekannte Person mischte sich anschließend ein und schlug mit einem festen Gegenstand auf den am Boden liegenden Libanesen. Eine vierte an dem Vorfall beteiligte Person fuhr mit einem PKW auf den Iraker zu. Durch den Aufprall schleuderte der Iraker gegen eine Haustür. Offenbar wurde danach noch mit einem Gegenstand auf den PKW eingeschlagen. Beamte, die zwischenzeitlich verständigt wurden und mit mehreren Streifen eintrafen, stellten einen Schlagstock sicher. Nach ersten Erkenntnissen verletzten sich die Beteiligten leicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat das Geschehen in der Dammstraße/Nordanalage und Schillerstraße bzw. eine größere Personengruppe beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Zaun beschädigt

5.000 Euro Schaden hinterließ ein Unbekannter an einem Firmenzaun in der Straße "Vogelsang" in Lützellinden. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den Zaun am Freitag zwischen 16.00 und 16.45 Uhr. Anschließend fuhr er einfach davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei stellte am Unfallort Fahrzeugteile sicher. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3555.

Heuchelheim/Lahn: PKW rollt weg

Am Samstagnachmittag beschädigte ein wegrollendes Auto zwei weitere Fahrzeuge. Zwei Autofahrer hielten gegen 17.30 Uhr in der Schwimmbadstraße an, stiegen aus und wollten offenbar etwas besprechen. Plötzlich rollte der Ford eines 50-Jährigen weiter und stieß gegen den Skoda eines 44-jährigen Mannes und gegen einen geparkten Citroen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Heuchelheim: Beim Abbiegen zusammengestoßen

In der Kinzenbacher Straße kam es Samstagnachmittag zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 50-jähriger Audi-Fahrer war auf der Kinzenbacher Straße in Richtung Kinzenbach unterwegs. Beim Abbiegen in den Akazienweg stieß er gegen 15.45 Uhr mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 74-jährigen Mannes zusammen. Der Sachschaden wird auf etwa 8.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Grünberg: Naturstein auf Fahrbahn

Ein 71-jähriger Mann war am Donnerstag (28. Januar) mit seinem Opel auf der Landstraße 3007 von Hungen-Röthges in Richtung Grünberg unterwegs. Vor ihm befand sich nach seinen eigenen Angaben ein weiterer PKW, der auf der Strecke kurzfristig nach links auf die Gegenfahrbahn fuhr. Der Opel-Fahrer sah plötzlich den Grund, warum der Vordermann auf der Gegenfahrbahn fuhr: Auf der Straße befand sich ein Naturstein. Der 71-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr über den Stein. Bei der Kollision wurde die Ölwanne des Opel so beschädigt, dass das Öl auf die Straße lief. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Reinigung der Fahrbahn. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

