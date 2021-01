Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Mit 1,5 Promille am Steuer++Vier in einem Auto++Füherscheinloser pustete über zwei Promille++E-Mail gehackt++Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung++Bargeld geraubt++Unfälle

Gießen (ots)

Grünberg: Mit 1,5 Promille am Steuer

Die Fahrt eines Autofahrers endete Donnerstagabend mit der Sicherstellung seines Führerscheins. Der 57-Jährige geriet gegen 22.55 Uhr in eine Verkehrskontrolle in der Weitershainer Straße. Der Verdacht, unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein, bestätigte ein Alkoholtestgerät. Der Fahrer pustete 1,56 Promille. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache. Nach der Sicherstellung seines Führerscheins durfte er wieder gehen.

Reiskirchen: Insassen verstießen gegen Corona-Bestimmungen

In eine Verkehrskontrolle gerieten Donnerstagabend gegen 20.50 Uhr auf der Grünberger Straße vier Fahrzeuginsassen in einem Auto. Sie waren aus unterschiedlichen Haushalten, so dass die Beamten ein Orndungswidrigkeitenverfahren einleiteten. Bei einem Insassen fanden die Ordnungshüter Betäubungsmittel und stellten es sicher. Für eine erkennungsdienstliche Behandlung kam er mit zur Wache.

Hungen: Fahrer hatte Gleichgewichtsproblem

Der laufende Motor eines PKW und eine schwankende Person am Zigarettenautomaten fiel einer Polizeistreife in der Kreuzstraße in Villingen am Freitag gegen 02.30 Uhr. Als der Mann mit den Beamten sprach, hatte er eindeutig Gleichgewichtsstörungen und musste sich sogar am Automaten festhalten. Er gab an, seinen Führerschein bereits vor Jahren bei einer Behörde abgegeben zu haben. Ferner staunten die Beamten staunten nicht schlecht, als das Alkoholtestgerät den Wert anzeigte: 2,29 Promille! Sie nahmen den Hungener mit zur Polizeiwache. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis vor einem Gericht verantworten.

Gießener Landkreis: Firmen-Email offenbar gehackt - Schnelltests nicht geliefert

Eine Firma aus dem Landkreis Gießen bestellte bereits im vergangenem Jahr Covid19-Schnelltest zur Probe. Nach einer Überprüfung bestellten sie noch weitere Tests, und leisteten eine Vorauszahlung in fünfstelliger Höhe. Auf Anweisung des Lieferanten wurde der Geldbetrag auf ein anderes Konto als bei der Probebestellung überwiesen. Nachdem die Anzahlung laut Lieferant noch nicht erfolgt sei., überwies die Firma den Restbetrag. Im Nachgang stellte sich heraus, dass die E-Mail-Adresse des Lieferanten offenbar gehackt wurde. Die geschädigte Institution erstattete Anzeige. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Gießen: Drei Verdächtige nach Auseinandersetzung gesucht

Die Polizei sucht nach einer Auseinandersetzung von Donnerstagabend in der Galerie Neustädter Tor nach Zeugen. Im Nachtzugang (Pfarrgarten) attackierten gegen 18:40 Uhr drei Unbekannte einen 31-jährigen Sicherheitsdienstmitarbeiter. Einer schlug offenbar mit einem festen Gegenstand auf den Nacken des Opfers. Anschließend flüchteten das Trio. Der Angestellte verletzte sich bei dem Angriff, konnte aber seinen Dienst fortsetzen.

Beschreibung der Tatverdächtigen:

Der Mann mit dem Schlagstock ist etwa 1,75 Meter groß, etwa 25 Jahre alt und hat schwarze kurze Haare. Er war mit einem weißen Mundschutz, einem schwarzen Kapuzenpulli mit weißem Schriftzug, schwarzen Turnschuhen und schwarzen Handschuhen bekleidet. Der zweite ist etwa 1,80 Meter groß und zwischen 20 - 25 Jahre alt. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke, einen grauen Schal, eine schwarze Sporthose, schwarze Turnschuhe und Handschuhe. Der Dritte ist etwa 1,65 Meter groß und ebenfalls zwischen 20 und 25 Jahren alt. Er war mit einem blauen Mundschutz, einer schwarzen Wollmütze, einer schwarzen Jacke mit weißen Streifen an den Ärmeln, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet.

Wer hat den Vorfall und/oder die flüchtenden Personen gesehen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Bargeld geraubt

In der Rödgener Straße griffen am Donnerstag gegen 21.50 Uhr offenbar unbekannte Männer einen 16-jährigen Jugendlichen an und raubten sein Bargeld. Eine Täterbeschreibung liegt der Polizei nicht vor. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zur Identität der Verdächtigen geben? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: Leichtverletzt nach Unfall Ein Leichtverletzter und etwa 8.000 Euro Sachschaden war die Folge eines Unfalles von Donnerstagabend in der Ludwigstraße. Gegen 19.15 Uhr kam ein29-jähriger Gießener mit seinem Twingo auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen einen geparkten Mazda. Der Leichtverletzte kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Staufenberg/B3: LKW nach Unfall gesucht Die Polizei sucht nach einem Unfall von Donnerstagabend auf der Bundesstraße 3 nach einem LKW. Aufgrund einer Panne befand sich in Richtung Gießen ein schwarzer Ford auf dem Seitenstreifen zwischen Staufenberg-Nord und Staufenberg-Süd. Gegen 20.50 Uhr fuhr ein LKW offenbar dran vorbei, touchierte offenbar den Außenspiegel des Pannenfahrzeugs und fuhr weiter. Dabei entstand Sachschaden. Wer war gegen 20.50 Uhr mit einem LKW auf der B3 in Richtung Gießen unterwegs. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem LKW machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Hungen: Naturstein auf der Fahrbahn

Eine unbekannte Verkehrsteilnehmerin und ein 71-jähriger Opel-Fahrer waren Dienstagmittag gegen 12.40 Uhr hintereinander auf der Landstraße 3007 von Hungen-Röthges nach Grünberg unterwegs. Plötzlich wich der Unbekannte offenbar aus und der nachfolgende Ford-Fahrer fuhr auf einen Naturstein auf. Daraufhin lief aus dem Fahrzeug Öl aus. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Reinigung der Fahrbahn. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg 06401/9143-0.

Gießen: Taxi-Fahrer geschlagen.

Ein 19-jähriger Mann aus Guinea geriet am Freitag gegen 00.00 Uhr mit einem Taxi-Fahrer in der Rödgener Straße offenbar wegen der Bezahlung in Streit. In dessen Verlauf schlug der Asylbewerber dem Fahrer ins Gesicht und verletzte ihn. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen den 19-Jährigen eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell