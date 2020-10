Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Jugendliche verunreinigen Haltepunkt Eibau und zwingen Zug zur Schnellbremsung

Eibau (ots)

Am 17.Oktober 2020 gegen 18:45 Uhr wurde die Bundespolizei Ebersbach durch eine Zugbegleiterin informiert, dass sich am Haltepunkt Eibau Kinder mit Fahrrädern im Gleisbereich aufhalten und der einfahrende Zug eine Schnellbremsung einleiten musste. Daraufhin begaben sich mehrere Streifen zum Haltepunkt Eibau um den Sachverhalt zu überprüfen. Gegen 18:55 Uhr traf die erste Streife ein, konnte aber keine Kinder mehr feststellen. Vielmehr stellten die Beamten fest, dass der Wartebereich am Haltepunkt stark verschmutzt war. Es lagen Alufolie, Essensreste und Plastetüten auf dem Bahnsteig und zerbrochene Glasflaschen im Gleisbereich. Des Weiteren wurde ein gezündeter "Polenböller" aufgefunden. Eine eintreffende Zeugin teilte den Beamten mit, dass sie einen lauten Knall wahrgenommen hat und kurz darauf mehrere Jugendliche mit Fahrrädern vom Haltepunkt in Richtung B 96 gefahren sind. Die Beamten dokumentierten die Verunreinigung und leiteten Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein. Die Bundespolizei Ebersbach bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Geschehnissen am Haltepunkt Eibau geben können, sich unter der Telefonnummer 03586 / 76020 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Ronny Probst

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell