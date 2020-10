Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Moldauische Reisegruppe gestoppt

Zittau (ots)

Einen moldauischen Mercedes, welcher mit acht moldauischen Männern und Frauen im Alter von 24 bis 54 Jahren besetzt war, stoppten Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz am 17. Oktober 2020 gegen 14:30 Uhr auf der B 178 in der Ortslage Oberseifersdorf. Der Mercedes reiste aus Polen kommend ein und alle Insassen wiesen sich mit gültigen moldauischen biometrischen Reisepässen aus. Auf Nachfragen gaben sie an, nach Brüssel zu wollen um sich die Stadt anzuschauen. Hotelbuchungen oder ausreichend Bargeld um den Aufenthalt in Brüssel zu finanzieren, konnte keiner der Reisegruppe vorweisen. Da dies Voraussetzungen für den visafreien Aufenthalt im Schengengebiet sind und keine der Personen eine Visa vorweisen konnte, wurden alle Personen in Gewahrsam genommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am 18. Oktober 2020 nach Polen zurückgeschoben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Ronny Probst

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell