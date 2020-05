Polizeidirektion Kiel

POL-KI: POL-KI: 200513.1 Kiel: PKW-Aufbrecher auf frischer Tat festgenommen

Kiel (ots)

Am 12. Mai konnten Beamte des 4. Polizeireviers kurz vor Mitternacht einen Mann vorläufig festnehmen, der zuvor im Gustav-Schatz-Hof in Kiel-Gaarden ein Fahrzeug aufgebrochen hatte. Der Täter konnte noch am Tatort angetroffen und festgenommen werden.

Ein Anrufer meldete dem Polizeinotruf kurz vor Mitternacht, dass er aus dem Fenster seiner Wohnung eine Person beobachte, die zunächst an dem Türgriff eines Fahrzeuges gezogen und dann eine Seitenscheibe eingeschlagen habe. Dann habe sich der Tatverdächtige in den weißen Fiat Ducato gesetzt und den Innenraum durchwühlt.

Die alarmierten Streifenwagen suchten unverzüglich den Tatort auf und konnten den 39 Jahre alten Mann noch im PKW sitzend antreffen und vorläufig festnehmen.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel wurde der polizeibekannte Tatverdächtige in der Nacht zunächst dem Polizeigewahrsam in Kiel zugeführt. Am heutigen Morgen wurde der 39jährige zwecks Erlassens eines Haftbefehls dem Gericht vorgeführt. Das Ergebnis steht jedoch noch aus und wird nachberichtet.

Stefanie Metz

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell