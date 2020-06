Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Zeuge beobachtet Automatenaufbrecher

Herdecke (ots)

Am Donnerstag beobachtete ein Anwohner der Straße Am Sonnenstein, gegen 03:45 Uhr, drei verdächtige Personen, die sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Der 39-Jährige schaute aus dem Fenster, als er verdächtige Geräusche von der Straße hörte. Er sah eine Personen, die mit einem Werkzeug an einem Zigarettenautomaten hebelte. Während er die Polizei informierte, entfernte sich die Person in Richtung "Ruhrblick". Hier konnte er zwei weitere männliche Personen und insgesamt drei Fahrräder erkennen. Alle drei Personen entfernten sich daraufhin in Richtung Hengsteyseestraße. Eine Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos. An dem Automaten konnten Aufbruchspuren festgestellt werden, dass Öffnen gelang dem Täter jedoch nicht.

