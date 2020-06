Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Werkzeug aufgefunden- Wer erkennt sein Werkzeug?

Gevelsberg (ots)

Am 09.Mai wurden in der Rosendahler Straße Höhe der Hausnummer 125 die abgebildeten Werkzeuge aufgefunden. Kurz zuvor wurden zwei Jugendliche dabei beobachtet, wie sie diese Gartengeräte in dem Waldstück hinter dem Haus ausprobierten. Als der Finder sie ansprach, flüchteten die Jugendlichen. Es ist zu vermuten, dass die Gegenstände aus einem Diebstahl stammen. Leider konnten die Gegenstände bisher keinem angezeigten Diebstahl zugeordnet werden. Erkennt jemand seine Werkzeuge wieder? Hinweise können an die Polizei unter der Telefonnummer 02332-91665000 abgegeben werden.

