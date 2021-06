Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von Bauwerkzeugen - Täter flüchtig

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BOCKENEM -(hep) Am 13.06.2021, gegen 00:20 Uhr, kam es in der Ebertstraße zu einem Diebstahl von elektrischen Arbeits-/Bauwerkzeugen aus einer verschlossenen Metallkiste, die auf einem Transporter mit offener Ladefläche stand. Durch Geräusche aufmerksam wurden Anwohner, die sich bemerkbar machten und den Täter beim Abtransport der Behältnisse samt Werkzeugen störten. Der wie folgt beschriebene Täter entfernte sich daraufhin fußläufig ohne Beute in unbekannte Richtung:

männlich - schlanke Statur - ca. 170-175 cm groß - dunkle Haare - dunkel gekleidet.

In diesem Zusammenhang ließ der Täter ein Damenrad mit angehängtem Kinderfahrradanhänger zurück, in welchem das Diebesgut offensichtlich abtransportiert werden sollte.

Zeugen des Vorfalls, die weitergehende Hinweise auf den Täter und insbesondere Hinweise über die Herkunft des Damenrades samt Anhänger geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth, Tel.-Nr.: 05063 / 901-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell