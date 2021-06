Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Vandalismus - Sitzbank zerstört

Hildesheim (ots)

Alfeld

Vermutlich bereits am vergangenen Wochenende, 05./06.06.2021, haben bislang unbekannte Täter eine Sitzbank am Leine-Heide-Radweg, zwischen dem Parkplatz Hackelmasch und Limmerburg, zerstört. Die Rückenlehne einer dort aufgestellten Holzbank war mit brachialer Gewalt abgetreten worden. Die Sitzbank wurde dadurch total zerstört. Der Schaden in Höhe von ca. 500,- Euro geht zu Lasten der Stadt Alfeld. Hinweise auf den/die Verursacher dieser sinnlosen Tat erbittet die Polizei unter Tel. 05181/91160./tsc

