Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an einem Pkw

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (Sti). In der Nacht von dem 09.06.2021 auf den 10.06.2021 ist es in der Ziegelbrennerstraße in Sarstedt zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hat drei Reifen eines geparkten Toyota Starlet zerstochen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

