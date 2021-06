Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Raub auf Tankstelle

Hildesheim (ots)

(jul) Am 12.06.2021 gegen 13:45 Uhr betrat eine männliche Person die ESSO Tankstelle in der Steuerwalder Straße in Hildesheim und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Die 26-jährige Angestellte nahm daraufhin das vorhandene Bargeld aus der Kasse und übergab es dem Täter. Dieser flüchtete anschließend mit einem silbernen Fahrrad in Richtung Norden. Auch eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht zum Ergreifen des Täters. Er entkam mit einer Beute im mittleren dreistelligen Eurobereich.

Durch die Zeugen konnte folgende Täterbeschreibung hervorgebracht werden:

- männlich - schlank - ca. 170 - 175 cm groß - graue Jeans - weiße Schuhe - dunkle Jacke, darunter ein grauer Kapuzenpullover

Auch bei dieser Straftat von erheblicher Bedeutung ist es unerlässlich, dass sich mögliche Zeugen zu dem Geschehen bei der Polizei Hildesheim unter der Rufnummer 05121-939115 melden. Auch verdächtige Beobachtungen vor bzw. nach der Tat können die aktuellen Ermittlungen wesentlich erleichtern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell