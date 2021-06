Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Unter Alkohol-und Drogeneinfluss unterwegs

Hildesheim (ots)

Alfeld

Ein 45-jähriger Fredener wurde am Freitagabend, 11.06.2021, gegen 23.00 Uhr, mit seinem PKW, von einer Streife der Alfelder Polizei auf dem Walter-Gropius-Ring kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Fredener nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand. Zudem gab es Hinweise darauf, dass er zusätzlich vor Fahrtantritt Drogen konsumiert haben könnte. Dem 45-jährigen wurde daher eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und ihm die Weiterfahrt mit dem PKW untersagt. Die gleichen Konsequenzen ereilte in der Nacht, gegen 02.45 Uhr, noch einen 22-jährigen Alfelder. Dieser war mit seinem PKW durch eine Funkstreifenbesatzung in Alfeld auf der Bahnhofstraße kontrolliert worden. Auch hier gab es Hinweise darauf, dass der junge Mann vor Fahrtantritt Drogen konsumiert hatte. Ihm wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit seinem Fahrzeug untersagt./tsc

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell