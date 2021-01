Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Portmonee aus Handtasche gestohlen

Kassel (Hessen) (ots)

Eine 48-jährige Frau aus Würzburg wurde am vergangenen Dienstagabend (12.1.), gegen 19 Uhr, im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe Opfer von Taschendieben. Gestern (14.1.) erstattete die Bestohlene Strafanzeige bei der Bundespolizei.

Die Frau aus Bayern hatte ihre Geldbörse in einer Damenumhängetasche deponiert und wollte am Gleis 2 in den ICE Richtung Süden steigen. In diesem Moment wurde sie offensichtlich bestohlen.

Die Beute: Portmonee mit Bargeld, Gesamtschaden rund 200 Euro.

Wie die Frau der Bundespolizei sagte, hätten sich zwei bislang Unbekannte genähert und sich von hinten an ihrer Handtasche vergriffen. Als sie sich umdrehte sah die 48-Jährige, wie einer der beiden Täter ihre Geldbörse öffnete und ihr Bargeld entnahm. Anschließend seien die Männer geflüchtet.

Personenbeschreibung:

Die zwei Person waren männlich und ca. 20 - 25 Jahre alt. Beide waren dunkelhaarig und hatten vermutlich braune Augen. Beide waren ca. 1,75 m groß, schmal und schmächtig. Gekleidet war die zweite Person mit einer dunklen Jogginghose (Rapperstyle). Die zweite Person hatte die Haare im Nacken kurz rasiert und oben länger und wellig. Er trug eine Art Tolle.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise sind unter Tel. 0561/81616-0 bzw. über Internet www.bundespolizei.de erbeten.

"Beliebte Tricks beim Klauen sind Ablenkung durch Anrempeln der Opfer sowie Herbeiführen künstlichen Gedränges".

Die Bundespolizei empfiehlt: Behalten Sie Ihr Gepäck immer im Auge. Tragen Sie während einer Bahnreise ihre Zahlungsmittel, Ausweispapiere und Wertsachen stets direkt am Körper - möglichst in verschließbaren Innentaschen Ihrer Kleidung oder im Brustbeutel.

Informieren Sie die Bundespolizei oder jede andere Polizeidienststelle sofort über einen Diebstahl und veranlassen sie die Sperrung der EC- bzw. Kreditkarte. (Sperr-Notruf 116 116 gebührenfrei)

