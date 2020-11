Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Kabeldiebstahl aus Rohbau in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Bereits in der Zeit von Donnerstag, 29. Oktober 2020, circa 16.00 Uhr bis Freitag, 30. Oktober 2020, circa 16.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Rohbau in der Droste-Hülshoff-Straße in Ganderkesee ein circa 100 Meter langes Außenkabel.

Die Schadenshöhe wurde auf etwa 400 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941-115, entgegen.

