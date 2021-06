Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Raub auf Tankstelle

Hildesheim (ots)

(jul) Am Freitag den 11.06. kam es gegen 18:50 Uhr zu einem Überfall auf die SB Tankstelle in der Goslarschen Straße in Hildesheim. Zum genannten Zeitpunkt betrat ein männlicher Täter den Kundenbereich und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Der zu diesem Zeitpunkt tätige 29-jährige Mitarbeiter verweigerte dies jedoch, wonach der Täter schließlich mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung flüchtete. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndung durch starke Polizeikräfte im Stadtgebiet konnte der Täter unerkannt flüchten.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- 185 cm groß - schlank - blonde Haare - trug eine Mütze und einen Mund-Nasen-Schutz

Tatzusammenhänge zu kürzlich gewesenen gleichartigen Taten werden durch das zuständige Fachkommissariat eingehend geprüft. Die Polizei Hildesheim bittet dringen um die Mithilfe aus der Bevölkerung. Mögliche Zeugen zu dem Geschehen werden aufgefordert, sich bei der hiesigen Dienststelle unter der Rufnummer 05121-939115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell